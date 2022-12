Stuiq: Blue Cinema erobert «Blaubünden»

Stuiq macht zusammen mit Blue Cinema Graubünden zu «Blaubünden» und sorgt bereits in der Awarenessphase laut einer Mitteilung «für Drama, Mystik, Spannung und ganz viel Entertainment». Unter dem Motto «Trau deinen Augen» habe Stuiq den Churer Nachthimmel märchenhaft inszeniert und habe das zentrale Signet stimmungsvoll über der Altstadt schweben lassen. Das Video ist Teil einer umfassenden Social-Media-Strategie und wurde auf zahlreichen digitalen Netzwerken ausgespielt.

Mood, Optik und Tonalität des Spots kommen auch in allen weiteren Massnahmen zum Tragen. Zudem schaffen originelle Promoaktionen in der City unterhaltsame Überraschungsmomente, wie es weiter heisst. Zurecht: Denn der neue Multitainment-Dome sorge nicht nur in der Region, sondern auch schweizweit für Superlative: Acht modernste Kinosäle, ausgestattet mit neusten Technologien. Und: chillige Lounges, eine rund 600 Quadratmeter grosse Sportsbar und ein luftiges Rooftop-Areal mit Blick auf den Sternenhimmel. Zudem würden die «First Lounge» und die «First Suite» nebst Snacks und Drinks à Discretion höchsten Komfort in bequemen Liegesesseln oder Liegebetten aus Echtleder bieten.

«Acht Jahre Konzeption, Planung und Bau haben sich mehr als gelohnt. Das Opening war ein voller Erfolg. Gross und Klein erhielten, was wir versprochen hatten. Nämlich pures Multitainment», wird Rahel Kuenzle, Head of Marketing Cinema bei Blue Entertainment, in der Mitteilung zitiert.

Ein volles Haus und glückliche Gesichter am grossen Opening sind laut Mitteilung «das Resultat einer gelungenen Kampagne». Das Programm sei breit gefächert und zugeschnitten auf Gross und Klein gewesen: Zauberer, Stelzenperformer, Marionettenspiele, Billard, Lichtshows, Jongleure, ein Schätzwettbewerb und vieles mehr sorgten auf den 12'000 Quadratmetern des neuen Multiplex-Kinos für feierliche Eröffnungsstimmung.

Verantwortlich bei Blue Entertainment: Rahel Kuenzle (Head of Marketing Cinema), Linda Turan (Marketing Manager), Jeannette Hofer (Marketing & Content Specialist); Entwicklung und Umsetzung: Stuiq.