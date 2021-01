MCH Group

CEO Bernd Stadlwieser wirft Bettel hin

Der Basler Messeveranstalter kommt nach dem Einstieg von James Murdoch nicht zur Ruhe. Die SonntagsZeitung kommentiert Stadlwiesers Abgang als «Zirkus total» und «chaotisch».

Bernd Stadlwieser an einer Medienkonferenz der MCH Group in Basel, am Freitag, 10. Juli 2020. (Bild: Keystone/Georgios Kefalas)