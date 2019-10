Christian Rieder ist seit 15 Jahren in der Instituts-Marktforschung tätig. Nach mehrjähriger Tätigkeit für Happy Thinking People in Deutschland war er bereits über zehn Jahre im Schweizer Markt aktiv. In den letzten fünf Jahren führte er als Managing Partner und später als Managing Director Link qualitative, eine Marktforschungs-Unit des Link Instituts. «Entsprechend freuen wir uns, bei Happy Thinking People das Team Zürich mit ihm und weiteren Mitarbeitern seines Teams stärken zu können», heisst es in einer Mitteilung.

Besondere Erfahrung habe Rieder im Bereich Brand & Innovation sowie in der Customer- und User-Experience-Forschung. In den letzten Jahren beschäftigte er sich zudem vermehrt mit dem unterstützenden Einsatz von impliziten Messverfahren in qualitativen Studien, wie es weiter heisst. Branchen wie FMCG, Finance und Healthcare gehören zu seinen Arbeitsschwerpunkten. Rieder ist dipl. Volkswirt und hat unter anderem in Regensburg und Kopenhagen studiert.

1989 in München gegründet, mit weiteren Büros in Zürich, Berlin, Paris und Mumbai, ist Happy Thinking People ein unabhängiges Institut für Marketing- und Innovationsforschung. (pd/cbe)