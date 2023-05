Peakmarketing: Claudio Righetti beteiligt sich an Agentur

Claudio Righetti, Berner Unternehmens- und Kommunikationsberater, Galerist und Mitte-Stadtrat, beteiligt sich als Partner an der Gründung der Peakmarketing GmbH des Berner Jungunternehmers Yannic Reber. Das neue Unternehmen wird per Ende Juni 2023 seine Arbeit in Bern aufnehmen.

«Mit dieser Partnerschaft kommen Start-up-Spirit, jahrelange Erfahrung im Marketingbereich sowie ein breites, internationales Netzwerk zusammen», teilt Righetti persoenlich.com mit. Die Geschäftsführung werde Yannic Reber innehaben, Righett werde im Hintergrund seine langjährige Expertise in diesem Bereich sowie sein Netzwerk einbringen.

«Wir sind überzeugt, damit Top-Synergien zu schaffen, welche an vorderster Front unseren Kundinnen und Kunden zugutekommen werden in Form einer spartenübergreifenden Professionalität, gewinnendem Ideenreichtum sowie 360-Grad-Aktivitäten am Puls der Zeit», so Righetti weiter. «Ich freue mich, damit auch den Jungunternehmer-Spirit in unserer Hauptstadtregion zu fördern und zu unterstützen.» (pd/cbe)