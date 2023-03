Direct Mail Company: Daniel Truttmann wird neuer Geschäftsführer

Daniel Truttmann übernimmt ab 1. Mai 2023 die Geschäftsführung vom Direct Mail Company. Er löst Daniel Hügi ab, der den Werbezusteller über viele Jahre geführt hat und sich zukünftig auf die Leitung der Presto Pressevertriebs konzentriert.

Daniel Truttmann bringt über 20 Jahre Erfahrung im Werbemarkt mit und Kenntnisse in der Zustelllogistik, heisst es weiter. Durch seine langjährigen Tätigkeit in Geschäftsleitungen und leitenden Positionen bei Vermarktern und Verlagen bringt er ein umfassendes Know-How mit. Er ist seit 2015 als Leiter Verkauf & Marketing bei Direct Mail Company tätig.

«Ich freue mich, mit Daniel Truttmann eine erfahrene Führungspersönlichkeit und einen gestandenen Spezialisten im Werbe- und Logistikmarkt an Bord zu haben», wird Oliver Egger, Leiter Medien- und Werbemarkt, in der Meldung zitiert. «Er ist mit dem Unternehmen, den Strukturen und den Herausforderungen bestens vertraut. Ich wünsche ihm in der neuen Funktion einen guten Start. Daniel Hügi danke ich für seinen langjährigen und sehr erfolgreichen Einsatz in der Leitung der Direct Mail Company und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm im Rahmen der Rolle als CEO der Presto Presse-Vertriebs.» (pd/yk)