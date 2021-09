Eventlokale.ch: Dario Jann ist neuer Geschäftsführer

Dario Jann ist somit Nachfolger von Stefan Kipfer, welcher das Portal eventlokale.ch seit 2016 geführt hat. Der 44-jährige Eventprofi und gelernte Jurist will sich zukünftig im Verwaltungsrat auf die strategische Führung des Unternehmens fokussieren. So heisst es in einer Mitteilung vom Mittwochmorgen.

Gemäss dem neuen Geschäftsführer Dario Jann, der zudem Projektleiter des Swiss Location Awards ist, hat eventlokale.ch «grosse Pläne für die Zukunft». So stehe in den kommenden Monaten der Launch einer Buchungsplattform für Eventplaner*innen bevor, was laut Jann «das Potential hat, die Eventplanung und -organisation im deutschsprachigen Raum in ein neues Zeitalter zu katapultieren».

Die Voraussetzungen, um mit eventlokale.ch auch zukünftig in der Event- und MICE-Branche die entscheidenden Akzente zu setzen, stehen gemäss Dario Jann gut. So verfügt das 2008 gegründete Onlineportal laut eigenen Angaben über eine solide Finanzlage, welche es ermögliche, auch in den kommenden Jahren substanziell in die Entwicklung von neuen, zukunftsorientierten Tools und Technologien zu investieren.

Hohe Qualitätsansprüche

«Stefan Kipfer hat eventlokale.ch in den letzten Jahren mit höchstem Qualitätsanspruch, hervorragendem Kundenservice und permanentem Streben nach Innovation und Fortschritt geprägt. Diese Werte sollen auch weiterhin Antrieb und Markenzeichen unserer Firma sein», lässt sich Dario Jann in der Mitteilung zitieren. (pd/tim)