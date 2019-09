Fastr: Den Kunden in die Agentur geholt

Michael Bürgin ist seit anfangs September Partner und Client Service Director bei Fastr. Der studierte Ökonom bringe über 20 Jahre nationale und internationale Erfahrung vornehmlich in der Finanz- und Versicherungsbranche sowie Luxusgüterindustrie mit, heisst es in einer Mitteilung. In seiner Funktion als Creative Director im Branding der Credit Suisse sei er unter anderem für die Kreation «sämtlicher nationaler und internationaler Kampagnen» verantwortlich gewesen.

«Wir kennen uns schon sehr lange und haben oft über den teilweise grossen Gap in den Erwartungshaltungen zwischen Kunden und Agenturen diskutiert. Während gemeinsamen Projekten haben wir diese Lücke geschlossen und kamen zu besseren Ergebnissen. Dieses Know-how können wir nun glaubwürdig an unsere Kunden weitergeben», lässt sich Partner Sven Oeschger zitieren.

Und Michael Bürgin sagt: «Ich als Kunde wollte immer so nah wie möglich bei der Agentur und dem kreativen Entwicklungsprozess sein, damit auch wirklich verstanden wird, was gewollt ist. Das wurde mir aber teils gerade von Netzwerkagenturen durch rigide Prozesse verunmöglicht.» Diese Mauern werden er bei Fastr nicht haben. Er ist überzeugt, dass Kunden von dieser Transparenz profitieren werden und somit «der kreative Output erhöht und vor allem die Effizienz gesteigert wird». (pd/eh)