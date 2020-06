Night of Light: Die Veranstalter machen sich sichtbar

Die Veranstaltungsbranche war der erste Wirtschaftszweig, der von der Covid-19-Krise getroffen wurde, und er wird auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit am längsten und tiefgreifendsten von den Auswirkungen betroffen sein, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung mehrerer Verbände. Die betroffenen Unternehmen in der ganzen Schweiz strahlen nun im Rahmen der «Night of Light» am Abend des 22. Juni 2020 von 22 Uhr bis 24 Uhr solidarisch ihre Gebäude oder stellvertretend ein Bauwerk in ihrer Region oder Stadt mit rotem Licht an, um auf die schwierige Situation aufmerksam zu machen.

Dank den ersten Lockerungen mache sich immerhin in einigen Teilen des Wirtschaftszweiges etwas Aufbruchstimmung bemerkbar. Daher sei es für die Exponenten wichtig, trotz der aktuellen Situation auch eine positive Haltung rüberzubringen und mit dem Einleuchten diverser Objekte ein faszinierendes und emotionales Event zu schaffen und der Bevölkerung zu signalisieren: «Wir sind da und bereit, vieles ist schon möglich und wir freuen uns auf neue Events». Wie es in der Mitteilung weiter heisst, sei in den vergangenen Wochen innerhalb der Branche ein richtiges «Wir-Gefühl» entstanden. «Stündlich» würden sich neue Unternehmen, Locations und Kulturschaffende der «Night of Light» anschliessen und am gleichen Strick ziehen.

Die Initiative zur «Night of Light» kommt von Expo Event Swiss LiveCom Association, dem Schweizer Verband technischer Bühnen- und Veranstaltungsberufe SVTB und der Swiss Music Promoters Association SMPA. Die Inspiration dazu stammt von Branchenkollegen aus Deutschland. (pd/cbe)