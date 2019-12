Loredana und Kilian Bamert, bekannt als das Social-Media-Paar Saturday.and.Sunday, landen beim Weihnachtsbaum kaufen einen viralen Videohit. Nachdem der Weihnachtsbaum verpackt ist, lässt Kilian auch seine Frau verpacken. Das Video dazu lädt das Paar auf die Social-Media-Plattform Tiktok. Wenige Tage später hat dieses 28 Millionen Aufrufe, heisst es in einer Mitteilung. Das 30-Sekunden-Video wurde über 27'000 Mal geteilt und erhielt zwei Millionen Likes. Zu den Zuschauern zählen nicht nur Schweizer, denn das Video wurde in den USA, Deutschland in Indien, Vietnam, Indonesien und Thailand gezeigt. «Wir haben geahnt, dass das Video gut ankommen wird. Aber 28 Millionen Aufrufe hätten wir uns nie erträumt», lassen sich die beiden in der Mitteilung zitieren.

Loredana und Kilian Bamert sind als Saturday.and.Sunday schon mehrere Jahre im Social-Media-Bereich tätig. Bisher waren sie vor allem auf den bekannten Plattformen Instagram, YouTube und Facebook aktiv. Ausserdem haben die beiden ihre eigene Agentur Corporate Storyteller GmbH, die sich ebenfalls auf Social-Media-Inhalte spezialisiert hat. TikTok haben sie erst kürzlich für sich entdeckt und schnell Begeisterung dafür gefunden.

Die Videos auf TikTok sind allein auf Unterhaltung ausgerichtet. Meist sind sie nur 15 bis 30 Sekunden lang. Die Videos sollten originell, überraschend und unterhaltend sein. (pd/cbe)