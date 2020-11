The Circle setzt neue Massstäbe für den Arbeitsort der Zukunft, und das an einem der bestvernetzten Standorte der Schweiz – direkt am Flughafen Zürich. Circle-Mieter werden Teil einer Community und profitieren von einem vielfältigen Angebotsmix sowie wertvollen Synergien, heisst es in einer Mitteilung. Um diesen Community-Gedanken zu transportieren, lässt Matchcom die Ankermieter wie SAP Schweiz, Raiffeisen oder MSD gleich selbst zu Wort kommen.

«Uns war wichtig, echte Meinungen statt Werbebotschaften zu transportieren. Die Ankermieter waren sofort für diese Idee zu begeistern und freuten sich ein Teil der Kampagne zu sein», wird Roland Sennhauser, Managing Partner Matchcom, zitiert. Die Testimonial-Filme bilden das Herzstück der digitalen Multichannel-Kampagne. Ebenfalls in den Verantwortungsbereich von Matchcom fällt die Gestaltung der interaktiven Landingpage, die auf der bestehenden Circle-Website ausgebaut wurde.

