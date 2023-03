gfm Trendtagung 2023: Dominique von Matt spricht über Metaverse und KI

von Michèle Widmer

Am Dienstag haben sich Vertreterinnen und Vertreter der Marketingbranche an der gfm Trendtagung getroffen. Über 200 Teilnehmende kamen im Aura in Zürich zusammen, um sich zu vernetzen und über die Bedeutung sowie die Folgen von Metaverse oder künstliche Intelligenz zu diskutieren. «Navigating the New Virtual» lautete das Motto des Tages.



Dominique von Matt, Präsident der Gesellschaft für Marketing (gfm), eröffnete die Veranstaltung vor vollen Reihen. Das Metaverse werde unsere Welt so stark verändern, wie es das Smartphone getan habe – dies vielleicht später als gedacht, aber dafür wohl stärker als vermutet, sagte er zum Anfang seiner Ansprache. Die Plattform Roblox, die fast alle Eigenschaften eines Metaverse vereine, habe weltweit über 65 Millionen tägliche Nutzerinnen und Nutzer. In der Schweiz würden 30 Prozent von den 15- bis 79-Jährigen regelmässig jede Woche gamen. Mit dem boomenden Gaming vergrössere sich die Absprungbasis ins Metaverse, so von Matt.



Das Metaverse wurde in der Aktualität von der künstlichen Intelligenz überholt – dies hielt auch der gfm-Präsident im Aura fest. «AI wird uns schon früher im Alltag prägen, weil der Zugang durch generative AI durch ChatGPT und andere visuelle Anwendungen plötzlich ganz einfach geworden ist», sagte er auf der Bühne. Währenddessen würde man beim Metaverse noch auf brauch- und bezahlbare Technologien sowie die Verbindung der einzelnen Metaverse-Welten warten. Es zeige sich einmal mehr: «Die Convenience bestimmt die Adaptionsgeschwindigkeit in der breiten Bevölkerung.»

Welches Mindset brauchen Unternehmen, um erfolgreich zu navigieren? Dazu blickte von Matt nach Israel, das punkto Bevölkerung, Arbeitslosenquote oder Lebensunterhaltungskosten mit der Schweiz vergleichbar ist. «In Israel haben Start-ups signifikant höhere Erfolgschancen. Die ersten zwei Jahre übersteht dort eins von sieben Jungunternehmen. International ist das eines von zehn.» Die Schweiz könne also einiges lernen von Israel – zum Beispiel verstärkt die Begeisterung für Tech-Berufe wecken.



Von Matt schickte seine Gäste mit einem überraschenden Auftrag in die Tagung: «Versuchen Sie heute möglichst selten das Handy zu nutzen. Dafür können Sie als Trost in den Pausen kiffen.» Es habe sich gezeigt, dass der IQ durch die stetige Unterbrechung durch den Blick aufs Smartphone um zehn Punkte sinke. Beim Cannabiskonsum sinke er nur um fünf Punkte. Es lohne sich den Speakern auf der Bühne die volle Aufmerksamkeit zu geben, erläuterte von Matt.

Im Aura auf der Bühne stehen am Dienstag Thorsten Hennig-Thurau (Universität Münster), Laura Meyer (CEO Hotelplan), Mirco Hecker (Brand Partnerships Lead Switzerland von TikTok) oder Dominique Macri (Psychologin und Slam Poetin).



persoenlich.com ist vor Ort und berichtet auf der Website sowie im Newsletter vom Mittwoch über die Veranstaltung.