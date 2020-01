Valora Holding: Drei neue Gesichter für den Verwaltungsrat

An der Generalversammlung 2020 stellen sich drei neue Mitglieder zur Wahl in den Verwaltungsrat der Valora Holding AG: Mobilezone-CEO Markus Bernhard, E-Bay-Managerin und E-Commerce-Spezialistin Karin Schwab und Suzanne Thoma, CEO der BKW. Die Zuwahl vorausgesetzt folgen sie auf die langjährigen Verwaltungsräte Peter Ditsch, Markus Fiechter und Cornelia Ritz Bossicard, die sich nach der abgeschlossenen Strategieperiode für keine weitere Amtsperiode zur Verfügung stellen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Valora habe sich über die letzten Jahre erfolgreich zu einer auf Convenience und Food Service fokussierten Einzelhändlerin an Hochfrequenzlagen entwickelt. Im Frühling 2019 fand diese Fokussierungsphase mit der Sicherung von 262 Kiosk- und Convenience-Flächen an attraktiven Bahnhofslagen der SBB bis ins Jahr 2030 ihren Abschluss, heisst es in der Mitteilung weiter. In der Folge hätten Verwaltungsrat und Konzernleitung die Strategie 2025 verabschiedet und dem Kapitalmarkt präsentiert. Mit deren Umsetzung beginne für Valora eine neue, auf Wachstum ausgerichtete Phase. Diesen Zeitpunkt würden die drei langjährigen Verwaltungsräte Ditsch, Fiechter und Ritz Bossicard zum Anlass nehmen, sich an der kommenden ordentlichen Generalversammlung vom 24. März 2020 nicht mehr für die Wahl in den Verwaltungsrat zur Verfügung zu stellen.

Die Zustimmung der Generalversammlung vorausgesetzt, besteht der Verwaltungsrat der Valora Holding künftig aus folgenden Mitgliedern: Franz Julen (Präsident), Markus Bernhard, Insa Klasing, Michael Kliger, Karin Schwab, Suzanne Thoma und Sascha Zahnd. (pd/cbe)