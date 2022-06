Clear Channel: Ein Hauch von Las Vegas im Club Aura

Die Stimmung war ausgelassen und die Temperaturen draussen passend zu Las Vegas, wie es in einer Mitteilung heisst. Für musikalische Untermalung habe «Take this» gesorgt und die Tanzgruppe «Datt’Style» habe showmässige Highlights gesetzt. Und wie es sich für Las Vegas gehöre, sei fleissig «gezockt» worden: In Zusammenarbeit mit dem Grand Casino Baden gab es Black Jack und Französisch-Roulette.

Damit keine allzu «schmerzhaften Verluste» entstanden, wurde gemäss Mitteilung in der hauseigenen Währung «Clear Channel Dollars» gespielt. Hiess es «Pech im Spiel» konnte man beim Glücksrad zusätzliches Geld gewinnen und nochmals einen Versuch wagen. Die Gäste hätten auch mit ihren Outfits «hervorragend in die Kulisse des festlich geschmückten Aura» gepasst. Beim Style Contest wurden fünf Personen ausgezeichnet – alle durften einen Preis mit nach Hause nehmen. Zum Abschluss des Abends habe sich das Aura in einen Tanzsaal verwandelt und die Bar sei bis nach Mitternacht offen geblieben.

Eigentlich heisst es: «What happens in Vegas, stays in Vegas.» Einen Einblick in das Clear-Channel-Fest 2022 ist in der personlich.com-Galerie dennoch zu sehen.

«Wir wollten bei diesem Event nie Kompromisse eingehen – deshalb haben wir uns nun riesig gefreut, dass wir nach der Absage Anfang März 2020 nun unbeschwert feiern konnten», lässt sich Diego Quintarelli, Chief Sales & Marketing Officer, in der Mitteilung zitieren. Er ergänzt: «Die Croupiers hatten alle Hände voll zu tun und der eine oder andere Gast konnte als Sieger nach Hause gehen. Gewonnen haben wir alle viele tolle Erinnerungen. Wir danken unseren Partnerinnen und Partnern, die gekommen sind und mit uns Viva Las Vegas zelebriert haben.» (pd/tim)