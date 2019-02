Biella: Ein neues Verkaufsteam geht an den Start

Biella, die grösste Herstellerin von Büromaterial in der Schweiz, stellt sich im Verkauf neu auf. Im Aussendienst werden die beiden Verkaufsbereiche «Office» für standardisierte Produkte und «Creative» für individualisierte Artikel zusammengeführt. Mit drei Aussendienstmitarbeitern deckt Biella die gesamte Schweiz ab und kann die Kunden sowohl im B2B-Bereich als auch im Fachhandel oder in Verwaltungen direkt vor Ort beraten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Aussendienst setzt sich dabei anders zusammen. Rafael Orlandi und Damjan Kusturic stossen neu zum Team von Verkaufsberater Nazzareno Cirulli.

Komplett stellt Biella ein Verkaufsteam aus 19 Personen zusammen. Es werden noch zusätzliche Personen als Verkaufsberater für den Innendienst sowie im Key Account Management gesucht. (pd/as)