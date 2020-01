World Economic Forum in Davos: Eine Botschaft an Trump oberhalb vom Walensee

Einen besonderen Willkommensgruss haben Aktivistinnen und Aktivisten der Kampagnenorganisation Campax am Dienstag Donald Trump auf seiner Reise von Zürich nach Davos bereitet: Auf Augenhöhe mit der vorbeifliegenden Helikopter-Armada des US-Präsidenten haben Kletterer auf einem 35-Meter Transparent die Forderung Fight climate change – not Iran entfaltet, wie es in einer Mitteilung heisst.





Vom 900 Meter über dem Walensee gelegenen Aussichtspunkt Chapf im Bergdorf Amden seilte sich bei eisiger Kälte frühmorgens ein Kletterteam über die senkrechte Felswand ab, um ihre unübersehbare Forderung für mehr Klimaschutz kundzutun, heisst es weiter. Kurz darauf passierte die Helikopter-Formation aus vier Schweizerischen und vier US-amerikanischen Helikoptern die mit der Klimabotschaft geschmückte Felswand. «Was die Welt heute braucht, ist eine verantwortungsvolle Klimapolitik der Weltmacht USA – nicht das aktuelle Säbelrasseln mit Iran», kritisiert Campax-Sprecher Andreas Freimüller die präsidiale WEF-Visite.





Am Sonntag sind in Landquart zudem Klimaaktivisten zu einer Winterwanderung ins 40 Kilometer entfernte Davos aufgebrochen. Am Dienstag haben laut dem Klimabündnis, das unter der Bezeichnung Strike WEF auftritt, 600 Menschen die letzte dritte Etappe in Angriff genommen. Zudem sind am Dienstagmorgen 40 Personen zu einer Skitour zum WEF-Austragungsort gestartet. Wieder andere sind in den Zug nach Davos gestiegen. Gemeinsam wollen sich alle Gruppen zur Kundgebung um 15 Uhr in Davos versammeln.

Die Bündner Behörden hatten nur die ersten zwei Tagesetappen der dreitägigen Wanderung bewilligt. Eine Genehmigung für die dritte Etappe von Klosters nach Davos war verweigert worden mit der Begründung, die Kantonsstrasse auf diesem Streckenabschnitt diene auch als Rettungsachse. (pd/sda/wid)