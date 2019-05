Das Programm CO 2- tieferlegen von Energie Schweiz läuft seit rund vier Jahren und dient der Promotion von energieeffizienten Fahrzeugen. Unter die Kriterien von CO 2 -tieferlegen fallen alle Personenwagen, die einen maximalen CO 2 -Ausstoss von 95 g/km haben und der Energieeffizienzkategorie A oder B angehören, heisst es in einer Mitteilung.







Die Vielfältigkeit und die Sensibilisierung für die Autos mit den Zielwerten für morgen werde seit Jahren aufgezeigt und gestärkt. Aktuell ist in diesem Zusammenhang eine nationale Crossmedia-Promotion in Kooperation mit «20 Minuten» gestartet. Dort könne man das Elektroauto BMW i3 gewinnen, welcher der Effizienzkategorie A zugehöre.