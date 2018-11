Produktvideos sind nichts Neues, Videowerbemittel, die ihren Content dynamisch anpassen, hingegen schon. Das Besondere an Convertos Live-Video-Rendering-Technologie ist, dass sie Werbevideos mit Produkten, die für den Nutzer relevant und einzeln anklickbar sind, in Echtzeit aktualisiert. Das Werbevideo wird dadurch erstmals zu einem Performance-Treiber, wie Converto in einer Mitteilung schreibt.

«Feed Based Video» bietet sich für produktbasierte Video-Werbung an. Wie alle Feed-Based-Produkte von Converto eigne sich Convertos neue Videotechnologie vor allem zum Bewerben einzelner Angebote oder Services sowie für die Neukundenakquise in diversen Branchen wie beispielsweise E-Commerce, Reisen, Immobilien, Bildung, und Offline-Retailer, heisst es weiter.

Feeds übertragen Produkte automatisch



Die Produkt- oder Servicedaten eines E-Shops oder Retailers werden mittels Daten-Feed automatisch in die Converto-Plattform importiert. Der E-Shop oder Retailer-Katalog ist dadurch eins zu eins auf der Plattform gespiegelt. Der Werbetreibende wählt in der Converto-Plattform die Produkte oder Services aus, die in seinem Feed-Based-Werbevideo angezeigt werden sollen.

Mit wenigen Klicks werden die Produkte direkt in den Video eingespielt. Innerhalb weniger Sekunden sieht der Nutzer dann auf den Publisher-Seiten das neuste Werbevideo mit den aktuellsten Produkten oder Angeboten, wie das Beispiel für den Advertiser Mooris illustriert.

Überdies sind die Produkte im Werbevideo einzeln anklickbar und leiten den Nutzer direkt zur hinterlegten Angebotsseite weiter. Der Webetreibende kann die Produktauswahl für das Video innerhalb der Converto-Plattform selbst vornehmen oder vollautomatisch steuern lassen. Das Targeting der Nutzer erfolgt auf Basis von Convertos Algorithmen, die rein auf Schweizer Daten basieren.

Auch für Social-Media-Kampagnen geeignet

Die Videos sind über die Converto-Plattform dank Direct Tag Integration auf Schweizer Webseiten direkt abspielbar. Auch Social-Media-Kampagnen auf Facebook und Instagram sind für das neue Videoprodukt buchbar. Die Video-Kampagnen werden von Convertos erfahrenem Key Account Management Team begleitet. (pd/as)