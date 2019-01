Teads: Franz Klingler als Head of Programmatic gestartet

Teads verkündet drei Neuzugänge. Franz Klingler, Jenna Capitoni und Melda Kavi stossen 2019 zum Team, wie die Mediaplattform in einer Mitteilung schreibt. Klingler übernimmt seit anfangs Jahr im Sales Team von Teads die Funktion als Head of Programmatic und verstärkt das Team beim Ausbau des programmatischen Geschäfts in der Schweiz, Österreich und den osteuropäischen Ländern.

Er arbeitete bereits auf Vermarkter- und Agenturseite für Start-ups und globale Unternehmen in Deutschland, Spanien und der Schweiz. In seiner letzten Position war Klingler ab 2015 bei GroupM am Standort Zürich am Aufbau der digitalen Business Unit Xaxis beteiligt, wo er als Teamleiter für die Bereiche Kundenbindung und Produktmanagement verantwortlich war.

Jenna Capitoni startet als Strategic Account Director bei Teads Schweiz. Davor arbeitete sie bei Teads als Global Industry Manager für die Luxury, Fashion und Beauty Industrie und war für Kunden wie Richemont, LVMH und Shiseido zuständig. Ihre Kariere begann Jenna Capitoni bei Unternehmen wie Chanel und Cartier, wechselte später in die Londoner Ad-Tech-Branche, wo sie ihr digitales Knowhow weiter vertiefte. Capitoni teilte ihr digitales Wissen mit den Luxusmarken, um ihnen beim Wachstum und Markenaufbau durch digitale Medien zu helfen. Capitoni wird für Kunden der Westschweiz zuständig sein.

Als Account Managerin verstärkt Melda Kavi seit anfangs Jahr das Ad Operation Team in der Schweiz. Während ihrer Zeit bei Adello war sie zuvor als Operation Managerin für internationale Mobile Advertising Kampagnen zuständig und unterstütze das Team für vier Monate beim Aufbau der Agentur in Malaysia. Kavi bringt fundierte und umfangreiche Fachkenntnisse in den Bereichen Planung, Aufsetzen und Überwachung internationaler Kampagnen, Optimierung von KPIs, Nutzen und Auswerten von internen und externen Tracking Tools mit. (pd/wid)