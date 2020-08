Bernexpo: Franziska von Weissenfluh tritt ab

Franziska von Weissenfluh wird an der nächsten Generalversammlung aus dem Verwaltungsrat der Bernexpo und der Messepark Bern AG austreten. Bei der Messepark Bern AG bleibt sie bis zur nächsten Generalversammlung Vizepräsidentin des Verwaltungsrates und bei der Bernexpo wird das Präsidium per sofort aufgeteilt und unter der Co-Leitung von Franziska von Weissenfluh und Peter Stähli, bisher Vizepräsident, ausgeführt. Die Leitungsaufgaben werden zwischen den beiden Führungspersönlichkeiten aufgegliedert. Dies schreibt die Bernexpo in einer Mitteilung.

Der Wechsel erfolge aus gesundheitlichen Gründen. Von Weissenfluh ist seit 2009 Mitglied des Verwaltungsrates der Bernexpo AG und der Messepark Bern AG. Seit 2015 leitet sie die Unternehmensgruppe als Präsidentin des Verwaltungsrates.

«Der Entscheid fällt mir nicht leicht, doch mein Verantwortungsgefühl gegenüber dem Unternehmen erfordert diesen Schritt. Ich bin zuversichtlich, dass wir dank der eingeleiteten Massnahmen auch in Zukunft als führendes Schweizer Live-Marketing- Unternehmen erfolgreich sein werden», so von Weissenfluh.

Peter Stähli wirkt seit 2019 im Verwaltungsrat der Bernexpo AG mit und ist seit Ende Mai 2020 Vizepräsident des Verwaltungsrates. (pd/eh)