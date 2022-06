Die auf NextGen-Marketing spezialisierte Agentur Jim & Jim baut ihre Kompetenz im Bereich Kreation und Content Production aus. Mit Annina Mettler, Angela Ehrsam, Johannes Frei, Beatriz Machado und Helen Röhrig verstärken ab sofort fünf neue Mitarbeitende das bestehende Team, wie es in einer Mitteilung heisst.

Annina Mettler kommt als Art Director zu Jim & Jim. Sie hat laut Mitteilung über zwölf Jahre Erfahrung in der klassischen Art Direction sowie im Editorial und Brand Design. Zuvor war sie für Contexta als Leiterin der Kreativabteilung und für das Medienhaus Tamedia tätig. Ihr Fokus liegt auf neuen Impulsen in der Kreation. Die gebürtige Emmentalerin bringt neben hoher Seniorität auch eine Leidenschaft für Fotografie mit.





Angela Ehrsam hat nach ihrem Studium in Visual Communication an der Hochschule der Künste Bern ihre Agenturlaufbahn bei Schmid + Wolf begonnen. Dort war sie im Bereich Branding und Design tätig. Bei Jim & Jim konzentriert sie sich als Content Creator auf Graphic Content Creation, Motion Design, Konzeption und Storytelling.





Als neuer Video Producer verstärkt Johannes Frei ab sofort das Content-Production-Team der Agentur. Der ehemalige professionelle Skifahrer hegt nicht nur für Schnee, sondern auch für Bewegtbilder eine grosse Passion. Auf Kundenseite war er als Content Creator für Skinmed sowie als Director of Photography für das B2B-Unternehmen Testo tätig. Wenn er nicht hinter der Kamera steht, trifft man ihn mit Snowboard und Freeski auf der Piste.





Beatriz Machado hat Advertising an der School of Communication and Media Studies in Lissabon studiert. Sie war zuvor für die Agentur Wirz im Creative Design tätig. Im Bereich Content Creation verstärkt sie das Team von Jim & Jim mit ihren Fähigkeiten im Grafikdesign. Beatriz stammt aus Portugal und hat dort unter anderem die Marke Azine Footwear als Designerin und Fotografin begleitet.





Als Social-Media- und Content-Praktikantin steigt Helen Röhrig ein. Die gebürtige Frankfurterin hat einen Abschluss als Fotografin EFZ von der F+F Schule für Kunst Design. Während ihrer Ausbildung absolvierte sie ein Praktikum in der Onlineredaktion der Deutschen Vogue sowie in der Videoproduktion beim digitalen Musikmagazin Diffuse.

«Wir wollen unseren Kunden und Kundinnen nicht nur Beratung und Campaigning, sondern auch umfassende Produktionsdienstleistungen anbieten», wird CEO Fabio Emch in der Mitteilung zitiert. «Digitale Zielgruppen erschliesst man heute auf allen sozialen Kanälen, aber auch über digitale Netzwerke. Wir sorgen für zielgruppengerechte Inhalte und verbinden Unternehmen mit der Zukunft.» Als Full-Service-Agentur biete Jim & Jim Consulting, Content und Campaigning aus einer Hand. Mit neuer Verstärkung in der Kreation und Content Production betreue die Agentur die Social Channels grosser Schweizer Marken wie Orell Füssli, Emmi und Blutspende SRK Schweiz. (pd/cbe)