D:Pulse: Globale Eventreihe in Zürich gestartet

Unter dem Motto «It’s about context» wurden am Mittwoch im Zürcher Kosmos Themen rund um die Digitalisierung in einen übergreifenden Kontext gestellt. Dies war die erste Veranstaltung des globalen Business-Netzwerks, weitere Events folgen in Wien, Berlin, Asien und den USA. Diskutiert worden seien die Technologien und ihre Nachhaltigkeit sowie deren Auswirkungen auf die digitale Kommunikation, heisst es in einer Mitteilung.

Business Leader und Visionäre aus diversen Branchen, kreative Köpfe, Forscher, High-Tech-Experten, Philosophen, Talente und Vertreter der Gen Z und Prominente waren auf den Bühnen zu sehen. Mit dabei waren internationale Top-Speaker, Celebrities und Polit- und Wirtschaftsgrößen sowie Schweizer Experten.

Die D:Pulse in Zürich wurde unterstützt von der Schweizer Post als Presenting Partner sowie Philip Morris International, SAP, Global Goals House, Discovery, iProspect, The Blank Collar, Refinery29, Westhive als Coworking Partner sowie die Host City von Zürich Tourismus. Darüber hinaus wurde der Event von Kooperationspartnern wie dem Schweizer Dialogmarketingverband, dem Swiss Chapter der IAA (Interactive Advertising Association), Swiss Marketing und Swiss Marketing Zürich, dem CDO Club, den Initiativen Woman in AI und Mission Female sowie Start-up TV, Start-up Pilot, Business Innovation Week und TheArts+ unterstützt.







«Das gesamte Team freut sich sehr über den großen Zuspruch für das neue Eventkonzept und ist hochmotiviert, die Eventreihe international auszurollen und das Netzwerk weiter auszubauen», lassen sich Frank Schneider und Christian Muche in der Mitteilung zitieren.

Sir Martin Sorrell, Executive Chairman bei S4 Capital und Gründer der Media- und Werbeholding WPP, sprach über sein Ziel, die Agentur-Welt auf den Kopf zu stellen und darüber, wie Werbetreibende und Marken in einer Welt Datenplattformen die Kontrolle wiedererlangen müssen. Hier gehts zum persoenlich.com-Interview mit Sorrell.

Sven Hannawald, Olympiasieger & Weltmeister; Gewinner der Vierschanzentournee, Unternehmer und TV-Experte bei Eurosport, sprach über «digital Balance», den Einfluss von Medien und Followership. (pd/log)