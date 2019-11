Roger Federer und On

Der Tennisstar sprintet mit On durch New York

Federer promotet die Zusammenarbeit mit On in den Medien und joggt für einen Werbeclip durch den Central Park.

Roger Federer steigt bei On Shoes ein, promotet das Unternehmen in mehreren Interviews und nun joggt er in einem neuen Werbeclip für die Laufschuhfirma durch den Central Park. Doch wie gut passen Federer und On zusammen? Ein Markenexperte ist skeptisch.

von Michèle Widmer