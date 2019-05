Die globale Mediaplattform Teads gibt die Partnerschaft mit Guardian News & Media (GNM) für Grossbritannien, die Schweiz und den Rest von Europa bekannt. Teads werde über sein Outstream Format InRead auf den Seiten des Medienhauses ausliefern, heisst es in der Mitteilung.

Die Kooperation mit Teads ermögliche es GNM, das eigene Outstream-Inventar, sowohl für Mobile als auch Desktop zu erweitern. Anzeigenkunden könnten Werbeplätze direkt bei GNM oder über Teads buchen. In Zukunft soll die Kooperation zudem auch auf In-App-Advertising ausgeweitet werden.

«Mit unseren Technologien möchten wir Publishern dabei helfen, nachhaltige Erlösquellen zur Finanzierung von unabhängigem Journalismus zu erschliessen. Die Partnerschaft mit dem Guardian ist für uns deshalb ein weiterer logischer Schritt dahin, gemeinsam mit den besten Medienmarken der Welt dieses Ziel zu erreichen», wird Omar Piras, Head of Publishing bei Teads Schweiz, zitiert.

Mit der Kooperation mit GNM setze Teads eine Serie von Partnerschaften mit nationalen und internationalen relevanten Publishern fort, die in den vergangenen Monaten geschlossen wurden – darunter unter anderem Admeira, Audienzz, CH Media, Corriere del Ticino, Watson, Spiegel Online und The Economist. Teads erreiche monatlich inzwischen 1,5 Milliarden Menschen weltweit – davon 5.1 Millionen Unique User in der Schweiz. Das entspreche rund 85 Prozent der Internetnutzer hierzulande. (pd/log)