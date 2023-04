Compresso: Gummischlangen statt Autoschlange am Gotthard

Voller Schadenfreude konnten am Gründonnerstag die Bahnreisenden im Bahnhof Bern live den wachsenden Osterstau auf der A2 auf Bildschirmen betrachten und auf Instagram den Wettlauf in den Süden zwischen einem Autofahrer und einem Zugpassagier mitverfolgen.

Am Nachmittag staute sich der Autoverkehr vor dem Gotthardtunnel bereits auf neun Kilometern. Dabei könnte der Auftakt zum Osterurlaub völlig stressfrei ablaufen. Der alte Slogan «Der Kluge reist im Zuge» ist an Ostern aktueller denn je. Die SBB haben die Vorteile des Zugreisens an diesen Ostern mit der Aktion «Ciao Stau» live im Bahnhof Bern inszeniert.

Mit der Aktion haben die SBB ihren Kundinnen und Kunden bestätigt, dass sie das richtige Verkehrsmittel für die Fahrt in den Süden gewählt haben. Auf mehreren Bildschirmen konnten die Osterreisenden live mitverfolgen, wie die Blechschlange auf der A2 vor dem Gotthard immer länger wurde.



Wettrennen Zug gegen Auto

Parallel konnten sie auf Instagram bei einem witzigen Oster-Rennen mitfiebern. Zwei junge Männer haben eine Wette abgeschlossen, wer zuerst in Bellinzona in einem Restaurant eine Pizza bestellt. Sie starteten die Reise in den Süden gleichzeitig in Zürich Altstetten. Der eine im Auto und der andere im Zug. In laufend auf Instagram hochgeladenen Kurzvideos haben die beiden Reisenden über ihre Erlebnisse und Missgeschicke auf der Reise in den Süden berichtet. Und natürlich erfuhr man auch, wer die Pizzeria zuerst erreicht hat.

Initiiert hatt die Aktion «Ciao Stau» das SBB Event-Team unter der Leitung von Fabian Strahm (SBB Marketing Communications Manager Ferien). Als offizielle Event-Partnerin der SBB hat die Zürcher Kommunikationsagentur Compresso die Oster-Stau-Livecam-Idee und zahlreiche weitere Kampagnen-Elemente entwickelt und umgesetzt.