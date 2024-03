Goldbach Group: «Ich habe viele Ideen, was ich machen möchte»

von Michèle Widmer

Michi Frank, nach elf Jahren geben Sie Ihren CEO-Posten bei Goldbach ab. Wie fühlt sich das an, jetzt wo es offiziell verkündet ist?

Es ist natürlich ein emotionaler Moment. Dem Entscheid ging ein langer Prozess voraus. Aber jetzt fühlt es sich gut und richtig an.

Welche Gründe waren am Schluss ausschlaggebend, dass Sie sich entschieden haben, die operative Leitung der Goldbach Group abzugeben?

Das war keine Entscheidung, die ich über Nacht gefällt habe. Ich habe festgestellt, dass ich nach dieser langen Zeit in diesem Amt jetzt Lust auf Neues habe. Ich möchte noch einmal neue Projekte anpacken und mein Wissen einbringen; sei das als Verwaltungsrat oder in anderen Mandaten.



Was für Reaktionen aus der Branche haben Sie erhalten?

Die Reaktionen waren durchwegs schön; von Partnern und Kunden, die ja über die letzten Jahre auch zu Freunden wurden.

«Ich glaube, ich habe es geschafft, die Goldbach in den letzten Jahren auf dem Weg der Transformation zu begleiten»

TX-Group-Verleger Pietro Supino nennt Sie den «Vater der heutigen Goldbach Group». Passt diese Formulierung: Fühlt sich für Sie der Entscheid an, wie ein Adieu zwischen Vater und Kind?

Es ehrt mich selbstverständlich, dass Pietro Supino mich so sieht. Und das Schöne ist ja, es ist kein Abschied für immer. Ich bleibe durch mein Mandat beim Verwaltungsrat der Goldbach Media mit einem Fuss im Unternehmen.

Die TX Group baut seine Organisation um, wie am Donnerstag verkündet wurde. Spielte bei Ihrem Abgang auch Druck von oben eine Rolle?

Keineswegs. Es war meine persönliche Entscheidung, diesen Schritt zu gehen.

Wenn Sie auf Ihre insgesamt 24 Jahre bei der Goldbach Group zurückblicken: Auf welche Leistung oder Errungenschaft sind Sie am meisten stolz?

Ich glaube, ich habe es geschafft, die Goldbach in den letzten Jahren auf dem Weg der Transformation zu begleiten. Es freut mich, dass ich das Unternehmen in einem guten Moment verlassen darf. Wir haben heute ein gutes Ergebnis kommunizieren können und auf diese Leistung, zu der schlussendlich alle Mitarbeitenden der Goldbach beigetragen haben, bin ich stolz.

«Der Austausch wird auf jeden Fall eng bleiben»

Sie haben es erwähnt, Sie bleiben Verwaltungsrat von Goldbach Media und vorerst beratend für die Goldbach Group tätig. Wie häufig werden Sie ab Sommer noch in Küsnacht vor Ort sein?

Als Delegierter des Verwaltungsrats funktioniere ich als Bindeglied in strategischen Fragen zwischen dem Verwaltungsrat und dem CEO der Goldbach Media. Der Austausch wird auf jeden Fall eng bleiben. Und das freut mich auch.

Im Sommer beginnt für Sie eine neue berufliche Realität. In welche Richtung soll es gehen: Werden Sie wieder einen Managementjob annehmen, oder wollen Sie ihre Beratungs- und Verwaltungsratstätigkeit ausbauen?

Neben dem bereits erwähnten Mandat als Delegierter des Verwaltungsrats der Goldbach Media habe ich viele Ideen, was ich alles machen möchte.

Und welche Dossiers oder Projekte wollen oder müssen Sie bis im Sommer noch abschliessen?

In den kommenden Wochen und Monaten wird es darum gehen, das operative Geschäft an Christoph Marty zu übergeben. Darauf freue ich mich, denn ich bin fest davon überzeugt, dass er die optimale Besetzung ist.