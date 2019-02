Goldbach Group: Iris Blättler übernimmt von Simone Schulz

von Christian Beck

Simone Schulz hat die Leitung der Unternehmenskommunikation Anfang Jahr an Iris Blättler übergeben. Schulz leitet nun das Brand&Content-Marketing-Team, wie beide auf Anfrage von persoenlich.com bestätigen.

«Mich reizt die Vielfalt an digitalen Kommunikationsmöglichkeiten und wie die Kanäle zusammen vernetzt werden», so Schulz zu ihrer neuen Funktion. «Ich freue mich darauf, mit unseren eigenen Inhalten Wissen zu vermitteln und die Marke Goldbach zu prägen.» Auch Blättler freue sich, «das Unternehmen in Zeiten des Wandels und insbesondere im Kontext der Zusammenführung von Goldbach mit Tamedia kommunikativ zu begleiten.»

Blättler stieg im März 2018 als Senior PR Manager bei Goldbach ein. Zuvor hatte sie die Leitung Kommunikation und Social Media bei The Body Shop Switzerland inne, von 2008 bis 2012 war sie in der ÖKK-Unternehmenskommunikation. Schulz ist seit 2015 in Küsnacht, zuerst als Head of Communications & Events bei Goldbach Media, 2018 übernahm sie die die Leitung PR & Kommunikation bei der Goldbach Group. Vorher war sie Leiterin Kommunikation bei PKZ und Marcom Specialist Broadband bei Cablecom.