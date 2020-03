Zermatt Tourismus: Italienische Flagge am Matterhorn

Die Matterhornbeleuchtungen, die am Dienstag, 24. März 2020 gestartet haben, stiessen bei Personen rund um den Globus auf Begeisterung und haben viele positive Reaktionen hervorgerufen. Am vergangenen Samstag stand die Beleuchtung im Zeichen der Solidarität mit Italien, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit der italienischen Flagge am Matterhorn zeigt Zermatt, dass die Menschen gedanklich bei Italien sind, dem Land in Europa, das am stärksten von der Coronavirus-Pandemie getroffen ist. Die Projektion stehe symbolisch für die Solidarität, die momentan in der gesamten Gesellschaft deutlich spürbar sei, heisst es weiter. Das Land sei nicht nur am stärksten betroffen – es grenze auch direkt an Zermatt. Die italienische Ortschaft Valtournenche, die auf der anderen Seite des Matterhorns liegt, teilt mit Zermatt sogar das internationale Skigebiet.

Die Beleuchtungen, erstellt durch den Lichtkünstler Gerry Hofstetter, dauern voraussichtlich bis am 19. April. Bis dahin erscheinen am Matterhorn täglich zwischen Sonnenuntergang und 22 Uhr – sofern es die Wetterbedingungen zulassen – neue Sujets im Zusammenhang mit Hoffnung, Solidarität und Dankbarkeit in der aktuellen Coronavirus-Krise. (pd/wid)