Die Ringier AG und die Sportradar Group AG haben am Freitag die Gründung eines Joint Ventures bekannt gegeben, um Fans in Afrika, einer dynamisch aufstrebenden Region in der globalen Sportindustrie, das Thema Sport noch näher zu bringen. Mehrheitseigentümer des Joint Ventures ist Ringier, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heisst.

Das Joint Venture vereint Ringiers Medienexpertise mit dem Sportdaten- und Produktportfolio von Sportradar und baut auf einer langjährigen und innovativen Partnerschaft zwischen den beiden in der Schweiz ansässigen Unternehmen auf. Im Rahmen des Joint Ventures unterstützen die Sportradar Group und Ringier das panafrikanische Medienunternehmen Pulse, das bereits Teil des Ringier Portfolios ist. Die Parteien gehen davon aus, dass die Transaktion in Kürze abgeschlossen sein wird, insofern die erforderlichen Bedingungen erfüllt sind.

Pulse ist laut Mitteilung Afrikas führende, innovative Medienplattform mit Massenmedien-Websites, Teams und Büros in sechs Schlüsselmärkten südlich der Sahara: in Nigeria und Ghana im englischsprachigen Westafrika, in Senegal und der Elfenbeinküste im französischsprachigen Westafrika und in Kenia und Uganda in Ostafrika. Pulse hat es sich zur Mission gemacht, die junge Bevölkerung Afrikas zu informieren und einzubinden. Jeden Monat erreicht Pulse Millionen von Menschen auf dem ganzen Kontinent und bietet mit seinen Medien- und Marketingservices «erstklassige, digitale Werbe- sowie Dienstleistungen für Verbraucher/-innen in Afrika».

Pulse hat unter der Marke Pulse Sport ein umfangreiches Angebot an Sportinhalten auf seinen Websites und in den sozialen Medien geschaffen und strebt an, der führende Sportinformationsanbieter für die digitalen Zielgruppen in seinen Märkten zu werden. Dieses Angebot soll im Rahmen der Partnerschaft zwischen Ringier und der Sportradar Group weiter ausgebaut werden. Darüber hinaus profitiert das Vorhaben von Ringiers langjähriger Erfahrung in der Medienbranche und im afrikanischen Markt sowie von Sportradars globalen Sportdaten sowie Kompetenzen im Bereich der Entwicklung von neuen Unterhaltungsangeboten für Konsumentinnen und Konsumenten.

«Die digitalen Sportmedien werden zunehmend zum Treffpunkt von Sportenthusiasten, Sportexperten und Werbetreibenden», wird Ringier-CEO Marc Walder in der Mitteilung zitiert. «Ringier ist fest entschlossen, noch stärker in dieses attraktive Segment zu investieren und möchte eine weltweite Vorreiterrolle übernehmen. Wir fühlen uns geehrt, dass Sportradar, ein Unternehmen mit höchster Integrität, eine langfristige und starke Partnerschaft mit uns eingehen möchte, um neue Sportinformations- und Entertainmentangebote in Afrika zu entwickeln.»

Carsten Koerl, CEO der Sportradar Group, ergänzt: «Durch das Joint Venture von Ringier und Sportradar entsteht eine starke Allianz, die ein führendes Medienunternehmen und ein führendes Sporttechnologieunternehmen mit der gemeinsamen Vision zusammenbringt, spannende und interaktive Sportinformationen und Entertainment-Angebote für Sportfans in ganz Afrika zu schaffen.»

Erst kürzlich hat Ringier die unabhängige Ringier Sports Media Group gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz ist verantwortlich für die operative Umsetzung der ehrgeizigen Sportmedienstrategie der Ringier-Gruppe, die derzeit folgende drei Sport-Brands umfasst: Sportal.bg in Bulgarien, Gazeta Sporturilor in Rumänien und Sportal.sr in Serbien. Alle drei werden mit der von Digital Ventures entwickelten Sportal365-Technologie betrieben. In Partnerschaft mit Sportradar wird die Ringier Sports Media Group nun auch in Afrika aktiv. (pd/cbe)