In Deutschland habe der rot-blau-gelbe Turnschuh einen Hype ausgelöst. Jetzt wird er auch in der Schweiz verkauft. Ab Donnerstag, 16. Juli, ist er in allen Filialen erhältlich, wie es in einer Medienmitteilung vom Montag heisst.

Am Anfang habe ein Aprilscherz gestanden: Lidl in Deutschland kündigte in einem Facebook-Post spasseshalber die Einführung eines neuen Produktes an: den «Lidl-Sneaker». Der knallbunte Sneaker habe bis dahin aber nur auf dem Computer eines Lidl-Grafikdesigners existiert, so Lidl. Was darauf folgte, hat selbst Lidl nicht erwartet.

Der als Scherz gedachte Schuh kam so gut bei den Social-Media-Usern an, dass Lidl im Herbst 2019 eine limitierte Auflage an 400 echten Lidl-Sneakers an seine Fans verloste. Da der Andrang auf den Schuh so gross war und Lidl von zahlreichen Kundenanfragen praktisch überrannt wurde, liess der Detailhändler den Sneaker kurzerhand produzieren und nahm ihn in den Verkauf auf.

Nun wird der Sneaker ab Donnerstag in limitierter Menge in allen 144 Schweizer-Filialen erhältlich sein, zum Preis von 14.99 Franken.





Laut Lidl gibt es auch hierzulande bereits einige Fans. Darunter ein Lidl-Lernender, der im Marketing seine Mediamatiker-Ausbildung realisiert. Er hat sich gemeinsam mit seinen Ausbildern daran gemacht, einen Spot als Lehrabschlussarbeit zu produzieren. Der Spot wird landesweit im TV und auf den Online-Kanälen ausgestrahlt.