Oblique: Manuela Rüegg wird neue Partnerin

Manuela Rüegg wird neue Partnerin des im Frühjahr gegründeten Büros für Live-Kommunikation. Mit ihr werde die Beratung verstärkt und ausgebaut, heisst es in der Mitteilung dazu.Rüegg verfügt über 15 Jahre internationale Erfahrung in der Live-Kommunikation – sie arbeitete in der Pharma- und Tourismusindustrie und war zuletzt als Senior Project Manager bei Rufener Events bzw. MCH Global tätig.

Die Gründer sind laut Mitteilung überzeugt, die Positionierung von Oblique als Kompetenzzentrum für Erlebnisdesign mit Manuela Rüegg festigen zu können. (pd/wid)