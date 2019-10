Accenture Schweiz: Marco Huwiler wird Country Managing Director

Generationswechsel bei Accenture. Zum 1. Januar 2020 wird Marco Huwiler Country Managing Director in der Schweiz. Er folgt auf Thomas Meyer, der seine Tätigkeit bei Accenture zu Ende Mai 2020 altershalber beendet, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Die Digitalisierung treibt die Wirtschaft über alle Branchen hinweg. Dabei hängt die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Schweiz entscheidend davon ab, wie gewinnbringend Unternehmen digitale Technologien einsetzen», wird Huwiler in der Mitteilung zitiert. «Mein Ziel ist es, Schweizer Unternehmen zu digitalen Innovations-Champions zu machen und damit auch den Standort Schweiz für die Zukunft zu stärken.»

Huwiler begann seine Karriere 2001 bei Accenture und leitet seit 2018 als Managing Director den Geschäftsbereich Financial Services bei Accenture Schweiz. Er berät seit knapp 20 Jahren nationale und internationale Kunden hauptsächlich in der Versicherungsbranche und hat das Geschäft von Accenture in diesem Sektor massgeblich mitaufgebaut. Sein Beratungsschwerpunkt liegt auf grossen Transformations- und Digitalisierungsprogrammen sowie Innovationsinitiativen. Der heute 44-Jährige studierte an der Universität Fribourg Wirtschaftswissenschaften und absolvierte einen Master of Business Administration. (pd/cbe)