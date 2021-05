Bis jetzt waren Social Influencer in der Schweiz auf sich allein gestellt, wenn es um die Frage ging, wie ethisch korrektes Handeln in ihrem Bereich aussieht. Aber auch Organisationen, die Influencer Marketing betreiben, hatten bisher keine Möglichkeit, ihre Rolle als Auftraggeberin im Spannungsfeld von Ethik, Marketingerfolg und Reputationsmanagement mit Experten und Social Influencern gemeinsam zu reflektieren.

Mit Respekt und Empathie

Der Conscious Influence Hub schliesst nun diese Lücke, wie es in einer Mitteilung heisst, und lanciert mit dem Code of Conduct einen Leitfaden, der die Influencer darin unterstützt, respektvoll, transparent und mit Empathie zu kommunizieren. Der Code of Conduct entstand in enger Zusammenarbeit mit Social Influencern sowie mit verschiedenen Expertinnen und Experten.

«Soziale Medien sind aus unseren Leben nicht mehr weg zu denken. Trotzdem gibt es noch viele Unsicherheiten darüber, wie verantwortungsvolles Verhalten im digitalen Austausch aussieht», wird Anina Mutter, Nachhaltigkeitsbloggerin und Ambassadorin beim Conscious Influence Hub, in der Mitteilung zitiert. Bewusstes Posten und Sharen seien für ein «respektvolles digitales Miteinander» essentiell und genau da leiste der Conscious Influence Hub wichtige Pionierarbeit.

Gemeinnütziger Verein

Der Conscious Influence Hub ist ein gemeinnütziger Verein. Der Beirat besteht aus Expertinnen und Experten verschiedener Fachgebiete, die Ambassadorinnen aus der Influencer Community bilden die Brücke zur Praxis. Den Code of Conduct für Social Influencer gibt es auf Deutsch, Französisch und Englisch. Die Guidelines werden ab Sommer 2021 mittels Tutorials, Podcasts und Trainings praxisnah vermittelt.

Ebenfalls werden Workshops und Beratungen für Organisationen angeboten. Ziel ist es, den Code of Conduct als Label für ethisch verantwortungsvolles Handeln im Influencer Marketing zu etablieren. Er richtet sich jedoch an alle, die auf den Sozialen Medien aktiv sind und die Verantwortung bewusst wahrnehmen möchten. (pd/lom)