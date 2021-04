Winkler Livecom: Mehrheitsbeteiligung an Mesol

Winkler Livecom AG beteiligt sich als Mehrheitsaktionär an der Mesol AG. «Wir sehen Potenzial und grosse Synergien in der Zusammenarbeit. Einerseits wird Mesol im Marktsegment Venue Service für Hotels und Kongresscentren in einem spannenden Bereich tätig sein. Andererseits bietet Winkler die administrativen Strukturen und den Zugang zu einem grossen Materialpark mit einem ausgebauten Sourcing Netzwerk», wird Stefan Mathys, CEO Winkler Livecom und Delegierter des Verwaltungsrates von Mesol, in einer Mitteilung zitiert. «Wir haben ein klares Ziel: Mesol soll der Schweizer Branchenleader in diesem Geschäftsfeld werden.»

Die Mesol AG wurde 2020 kurz vor Ausbruch der Coronakrise gegründet. Mit Thorsten Pabst und Sven Zimmermann sind zwei Branchenprofis an der Spitze dieses Start-ups, wie es weiter heisst. Beide verfügen über langjährige Erfahrung und ein grosses Netzwerk. Als eigenständiges Unternehmen bleibt Mesol komplett autonom und wird bei administrativen Dienstleistungen durch Winkler unterstützt.

«Mit Winkler haben wir einen starken Partner im Rücken. Dank diesem Schritt können wir uns im Markt schnell weiterentwickeln», so Sven Zimmermann, Head of Sales & Marketing und Geschäftsführer von Mesol.

Die Dienstleistungen von Winkler Livecom reichen von der Ideenentwicklung bis zur Realisation von multimedialen Lösungen im gesamten Livekommunikationsmarkt. Seit über 25 Jahren ist Winkler in diesem Markt tätig und setzt weltweit Projekte um. (pd/cbe)