Der weihnachtliche Sonderflug «LXmas» hob am 1. Dezember mit rund 120 glücklichen Gewinnern und Gewinnerinnen in Richtung Rovaniemi ab. Lauschsicht fing die Reise voller magischen Momenten ein und erzählt das Erlebnis aus Kinderaugen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Kinder erzählen offen und direkt von ihrer unvergesslichen Reise. Ehrlich und mit viel Charme berichten sie von den vielen Details, den Begegnungen, dem Flug und dem Moment, an dem sie den «Samichlaus» trafen. Rund 25‘000 Schweizer und Schweizerinnen hatten sich und ihre Familie oder Freunde für diese unvergessliche Reise angemeldet.

