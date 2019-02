Nach einem Pitchverfahren im Herbst 2018 hat sich Samsung sich für Kunde & Co als Gewinner des Agency of Records in der Kategorie «B2B Marketing» entschieden. Damit ist Kunde & Co seit Januar 2019 als Leadagentur für die Konzeption und Beratung der Samsung B2B Marketingaktivitäten zuständig, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Wir sind sehr stolz darauf, eine renommierte Marke wie Samsung zu gewinnen und freuen uns, den Wachstumsmarkt B2B für Samsung weiter aufzubauen», wird Henrik Kattrup, Managing Partner bei Kunde & Co Schweiz, zitiert. Pekka Blanc, Marcom Manager B2B bei Samsung Schweiz, ergänzt: «Die Erfahrung von Kunde & Co im B2B-Marketing hat uns voll überzeugt. Und obwohl sie als Boutique-Agentur hier in Zürich aufgestellt sind, haben sie Zugang zu einem grossen 360-Grad-Marketing-Know-how-Pool an ihrem Hauptsitz in Kopenhagen, was sie für uns sehr attraktiv macht.»

Die ersten Arbeiten der neuen Partnerschaft werden bereits im März umgesetzt.

Für Kreation und Beratung der Smartphone- und TV-Launch-Kampagnen zuständig ist die Agentur Sir Mary (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)