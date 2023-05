Made Identity: Neue Markenidentität für Textshuttle

Textshuttle bietet seit 2017 KI-basierte Übersetzungslösungen für Unternehmen an. Zu den Kunden des Spin-off der Universität Zürich zählen unter anderem die Migros Bank, Swiss Life, Mobiliar und OBI Group. Mit zunehmendem Wachstum und der Öffnung ihres Angebots hat sich Textshuttle entschieden, einen neuen Markenauftritt zu entwickeln, schreibt die Agentur Made Identity in einer Mitteilung.

Die neue Markenidentität wurde von Grund auf neu gedacht und aufgebaut. Dabei hat Zürcher Branding-Agentur Made Identity das Unternehmen von der ersten Fragestellung bis zur Lancierung begleitet. Erklärtes Ziel war es, die Qualitäten von Textshuttle sowohl in der Kommunikation, als auch im Produkt greifbar zu machen. «Unsere Leistung ist grösstenteils unsichtbar. Sie versteckt sich im Code. Mit unserem Markenauftritt wird Textshuttle zum Erlebnis», wird Samuel Läubli, Mitgründer und CTO von Textshuttle, in der Mitteilung zitiert.





Die Essenz von Textshuttle ist ihre künstliche Intelligenz – die Qualität, mit der sie aufgebaut ist und wie sie trainiert wird. Mit der neuen Markenidentität wird die KI in der Bildmarke «Tex» zum Leben erweckt. In seiner Ausgangsform symbolisiert «Tex» ein T für Textshuttle. In der Anwendung wird die Form animiert. Sie kommuniziert, macht Leistung sichtbar und die KI erlebbar. So wird «Tex» zum Beziehungspunkt für die Userinnen und User.

Ein weiterer Schwerpunkt im Brand bildet das User Interface des Übersetzungstools. Erklärtes Ziel sei es den Nutzerinnen und Nutzern ein möglichst schnörkelloses Produkt zu bieten, schreibt Made Identity. Textshuttle orientiert sich dabei an der intuitivsten Form, Inhalt einander gegenüberzustellen: dem Buch. Das Interface setzt den maximalen Fokus auf Inhalt und macht die Arbeitsfläche für Userinnen so gross und intuitiv wie möglich. Das Wort und die Auseinandersetzung sollen die grösstmögliche Aufmerksamkeit erhalten.

Vor Kurzem wurde die Marke mit der Lancierung der öffentlichen Übersetzungsplattform auf textshuttle.com erfolgreich eingeführt. Für die Implementierung und den Ausbau der Marke pflegen Textshuttle und Made Identity eine langfristige Partnerschaft.

Verantwortlich bei Textshuttle: Lucas Seiler (CEO), Samuel Läubli (CTO), Simona Todesco (COO); verantwortlich bei Made Identity: Georg Gadient (Strategie), Adrian Glatthorn (Creative Direction), Jan Keller, Leonie Wild (Beratung), Mauro Simeon, Bettina Gugler (Design). (pd/nil)