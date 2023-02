Die Bernexpo Groupe hat laut einer Mitteilung die Pandemie erfolgreich hinter sich gelassen und im vergangenen Jahr erfolgreich gewirtschaftet. Auch das Gurtenfestival habe sich 2022 nach der Pandemie-bedingten Zwangspause «eindrücklich zurückgemeldet» und nach der letztjährigen Ausgabe mit 75'000 Besuchenden eine positive Bilanz gezogen. «Nun verdoppeln die beiden Berner Grössen ihre Strahlkraft und gehen eine mehrjährige Partnerschaft ein», heisst es weiter. Geplant seien gemeinsame Konzertreihen, welche bis zur Eröffnung der Neuen Festhalle jeweils im Winter/Frühling auf dem Bernexpo-Gelände stattfinden sollen.

«Uns verbindet nicht nur die Leidenschaft für Musik und Kultur, sondern auch die Tramlinie 9. Wir stehen uns in entgegengesetzter Richtung an beiden Seiten der Stadt gegenüber und wollen beide wachsen, unseren Community erweitern und begeistern», so Rolf «Bobby» Bähler, Leiter des Gurtenfestivals. «Wir brennen beide für die Livebranche und haben ein grosses gemeinsames Interesse an Musik und Kultur. Sowohl die Bernexpo Groupe als auch das Gurtenfestival streben nach stetiger Transformation und daher ist eine gemeinsame Sache nur folgerichtig», wird Tom Winter, CEO der Bernexpo Groupe, zitiert. (pd/cbe)