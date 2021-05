MySports: Partnerschaft mit National League verlängert

Seit der Lancierung 2017 ist MySports als «Home of Hockey» zur Nummer Eins für Schweizer Eishockeyfans geworden. Nun haben Sunrise UPC und die National League AG ihre Medienpartnerschaft um weitere fünf Jahre (vom Saisonstart 2022 bis zum Saisonende 2027) verlängert, wie es in einer Mitteilung heisst. Diese Partnerschaft umfasst neu sämtliche Live- und Highlight-Rechte in den Bereichen Pay und Free.

MySports wird somit auch weiterhin exklusiv sämtliche Spiele der National League als Pay-TV-Angebot mit deutschem, französischem und teils mit italienischem Kommentar live übertragen. Regelmässige Studiosendungen aus den beiden MySports-Studios in Erlenbach und Rossens sowie ein umfangreiches Angebot an Magazinen, Hintergrundberichten und Social-Media-News runden das Programm ab.

Alle Spiele, alle Tore

Im Free TV wird die umfangreiche Live- und Highlight-Berichterstattung zur National League ebenfalls fortgeführt und weiter ausgebaut, wie es weiter heisst. Neu wird ab 2022 ein «Match of the Week» während der Regular Season als Einzeltermin angesetzt und im Free TV übertragen. Kurz nach Spielschluss bekommen die Zuschauenden nach jedem Spieltag «Alle Spiele, alle Tore» zu sehen. Des Weiteren werden zahlreiche Live-Matches der Playoffs im Free TV zu sehen sein. Über die entsprechenden Verbreitungspartner und die genauen Sendeformate werden MySports und die National League zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

Bestmögliches Erlebnis

MySports und die National League wollen durch eine noch intensivere Zusammenarbeit den Fans das bestmögliche 360-Grad-Eishockey-Erlebnis bieten – sei es im Stadion, am TV-Bildschirm oder mit neuen mobilen Zusatzangeboten. Sunrise UPC bringt dabei das Glasfasernetz kombiniert mit einem der besten Mobilfunknetze weltweit in die Partnerschaft ein. Die Rückendeckung des Mutterhauses Liberty Global sichere zudem ein breites Content-, Technologie- und Digitalisierungs-Know-how.

Das MySports-Angebot steht Kunden auf den TV-Plattformen von Sunrise UPC, bei zahlreichen Kabelnetzen des Suissedigital-Verbands, bei Swisscom und via OTT-App zur Verfügung. Weitere Verbreitungspartner werden in absehbarer Zeit dazukommen. (pd/lom)