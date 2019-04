Hoferschmid: Pascal Jaberg verstärkt Digitalmarketing-Team

Die Ostschweizer Agentur für Strategie, Kreation und Kommunikation Hoferschmid hat ihren dritten Geburtstag gefeiert. Nun verstärkt die Agentur um die Gründer Michael Schmid und Selin Hofer ihr Team. Neu mit an Bord Pascal Jaberg, der die Agentur im Vertrieb und im datengestützten Marketing unterstützen wird, heisst es in einer Mitteilung.

«Bisher haben wir uns auf Strategie, Kreation und Umsetzung konzentriert. Fragen rund um die digitale Transformation und die Weiterentwicklung der Marketing- und Vertriebsfähigkeiten sind jedoch praktisch in jedem Unternehmen ein zentrales Thema», werden die Geschäftsleiter Michael Schmid und Selin Hofer zitiert. Aus diesem Grund wolle man da nun einen Schwerpunkt setzten.

Pascal Jaberg sei bei Hoferschmid per sofort für Strategie, Vertrieb und Digitalmarketing verantwortlich. Zuvor hätte er bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank die Vertriebssteuerung aufgebaut. Weitere Erfahrungen habe er in verschiedenen Führungspositionen bei Swisscom und Bluewin in Bern und Zürich gesammelt. An der Universität St. Gallen habe er Medien- und Kommunikationsmanagement studiert. (pd/log)