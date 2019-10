Mit der auf einen Zeithorizont von 2019 bis mindestens 2021 angelegten Präventionskampagne «Wir denken mit» soll der Bevölkerung der Dreiecksauftrag der GVZ – Schadenvermeidung, Schadenbegrenzung, Schadenregulierung – nähergebracht sowie aufgezeigt werden, dass die GVZ mehr ist als eine obligatorische Gebäudeversicherung. Die vielseitigen Tätigkeiten der GVZ-Bereiche Bereiche Brandschutz, Feuerwehr und Versicherung werden eingehend präsentiert und das Bewusstsein zu Präventionsthemen gestärkt, wie es in einer Mitteilung der Agentur heisst.

Die Kampagne wird in Form einer Roadshow mit einem Informationspavillon umgesetzt, welcher der Bevölkerung an verschiedenen Standorten im Kanton Zürich zugänglich gemacht wird. Der erste Auftritt des Pavillons ist vom 24. bis 27. Oktober 2019 an der Uster Messe zu sehen.

«Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der GVZ. Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass wir mit einem innovativen Konzept sowie unserem Preis-/Leistungsverhältnis überzeugen konnten», wird Dominic Hefti, CEO von Frey & Frey, in der Mitteilung zitiert. (pd/cbe)