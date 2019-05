Wemf: Roland Ehrler präsidiert User Commission

Seit Herbst 2011 präsidiert Otto Meier, Medienmarketing, die User Commission (UC) der Wemf. Nun tritt er per 30. Juni 2019 zurück, wie die Wemf in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt. Nach acht Jahren sei es Zeit für einen Wechsel.

Meier habe die intensiven und konstruktiven Dialoge innerhalb der User Commission und mit der Geschäftsleitung der Wemf jeweils sehr geschätzt: «Ich blicke auf spannende Jahre zurück, in denen es der User Commission immer wieder gelungen ist, der Geschäftsleitung wertvolle, marktbasierte Impulse zu geben. Besonders in Erinnerung verbleiben mir die Inputs zum Generationenwechsel MACH3 und zur aktuellen Weiterentwicklung des MACH-Forschungssystems sowie die breitgefächerte Diskussion zu den Intermediastudien Total Audience und MA Strategy», lässt sich Meier in der Mitteilung zitieren.

Sein Nachfolger wird Roland Ehrler, der Direktor des Schweizer Werbe-Auftraggeberverbands (SWA) und langjähriges aktives Mitglied der User Commission. Er freut sich: «Die Wemf User Commission bietet uns Datennutzern eine wichtige Plattform, um unsere Anforderungen an eine marktgerechte Medienforschung einzubringen und deren Umsetzung zu überwachen», so Ehrler. Als Vertreter der Werbeauftraggeber setze er sich für die Transparenz von Werbeinvestitionen und damit für aktuelle Leistungsdaten ein. Diese Anliegen werde er auch als Präsident der UC mit Nachdruck verfolgen. (pd/eh)