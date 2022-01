Übernahme: Schellenberg kauft drei Firmen auf

Die Schellenberg Gruppe übernimmt die Firmen Horisberger Regensdorf, Freytag und die Druckerei Geyer in Regensdorf, wie es in einer Mitteilung heisst.

Rolf Schärer, Inhaber der drei Firmen, habe sich für diesen Schritt entschieden, weil der Verbund mit einem starken Partner für die Entwicklung der Firma langfristig erheblich bessere Perspektiven biete als der weitere Alleingang, heisst es weiter. Der Zusammenschluss ermöglich somit beiden Firmen die Nutzung von Synergien, die Stärkung der Marktposition, den Zugang zu neuen Technologien sowie die Erweiterung der Angebotspalette.

Die Schellenberg Gruppe umfasst an mehreren Standorten in der Schweiz verschiedene Unternehmen der Druck- und Medienbranche. Oskar Schellenberg und Regula Schellenberg würden in dieser Übernahme die Chance sehen, dass die Kundinnen und Kunden von einem noch umfassenderen Dienstleistungsangebot profitierten.

Der Standort in Regensdorf wird weitergeführt, die Firmennamen bleiben bestehen. (pd/wid)