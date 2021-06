von Edith Hollenstein

Die amerikanische Firma Songtradr, weltweit grösster B2B-Marktplatz für Musiklizenzen, übernimmt die international tätige Kreativ-Musikagentur MassiveMusic. Die Kombination der Expertise von MassiveMusic und den datenbasierten B2B-Musikprodukten von Songtradr ermögliche eine «einzige komplett technologiegestützte Musiklösung für Marken im digitalen Zeitalter», wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.



«Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Arbeitsvertrag», sagt Hans Brouwer, CEO von MassiveMusic, während eines Telefongesprächs mit persoenlich.com. Er hatte die Firma im Jahr 2000 in Amsterdam gegründet. Die Marke MassiveMusic bleibe bestehen, sagt Brouwer. Er wird weiterhin als CEO tätig sein, jedoch erweitert sich die Mitarbeitenden-Zahl von derzeit 85 auf 150, da Songtradr zusätzliche Firmen in der neuen, von MassiveMusic angeführten Einheit «B2B Music Services Division» organisiert.

MassiveMusic ist die weltweit führende kreative Musikagentur mit Standorten in Amsterdam, Berlin, London, New York, Los Angeles und Tokio. Das Unternehmen kreiert und kuratiert Musik- und Sonic-Branding-Lösungen für globale Marken wie Nike, Heineken, Apple, Zalando und Uefa. In diesem Jahr brachte MassiveMusic das weltweit erste datengesteuerte Sonic-Branding-Tool auf den Markt: MassiveBASS, eine Plattform, die Kunst und Wissenschaft verbindet. Laut CEO Hans Brouwer konnte MassiveMusic trotz der Pandemie im Jahr 2020 ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielen.



Songtradr ist innert fünf Jahren zur grössten Musiklizenzierungsplattform der Welt aufgestiegen. Im Songtradr-Ökosystem wurden über 300'000 Tracks lizenziert und mehr als 1,5 Millionen Tracks befinden sich auf der Plattform.