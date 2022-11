Lego: Store-Premiere in der Schweiz

Als Konkurrenz zu den Vertriebskanälen, über welche die Lego-Bausätze sonst verkauft werden, sieht das Unternehmen den eigenen Laden indes nicht. «Der Lego-Store ist eine Ergänzung zum Spielzeugfachhandel», sagte Karen Pascha-Gladyshev am Mittwoch bei einem Besichtigungstermin des 240 Quadratmeter grossen Ladens. Pascha-Gladyshev ist bei Lego für die deutschsprachigen Märkte verantwortlich. Sie sagt, dass man in eigenen Läden der Lego-Fan-Gemeinde und auch potenziellen neuen Kunden Attraktionen bieten könne, die insgesamt zur Stärkung der Marke beitragen würden. Erfahrungsgemäss profitierten davon auch

die anderen Händler, so Pascha-Gladyshev.



In den Nachbarländern der Schweiz gibt es längst Lego-Stores. Dass der dänische Spielzeughersteller in der Schweiz erst jetzt einen reinen Lego-Laden eröffnet, überrascht daher. Denn für Lego gehört die Schweiz zu den wichtigen Märkten, wie Pascha-Gladyshev ausführte. Angaben zum Umsatz in der Schweiz gibt Lego allerdings nicht bekannt.



Historisch gesehen waren Lego und die Schweiz einst eng verbunden: So gab es in der Schweiz eine Produktion von Lego-Bausteinen und in Baar befand sich kurz sogar die Europa-Zentrale für Marketing und Verkauf. 2006 sind die Fabriken in Steinhausen im Kanton Zug sowie in Willisau im Kanton Luzern aber geschlossen worden und die Marketing-Arbeitsplätze wurden nach Dänemark zurückverlegt. (awp/sda/tim)