TX Group: Sylvia Epaillard verlässt Goldbach im Sommer

Die Digital Ad Services (DAS) war die erste gemeinsame Firma, welche im Rahmen der Zusammenführung der ehemaligen Tamedia Advertising und Goldbach am 1. März 2019 operativ den Betrieb aufnahm. Zusammen mit Alexander Horrolt stand Sylvia Epaillard seither als Co-Managing Director an der Spitze der DAS. Sylvia Epaillard war dabei verantwortlich für den Aufbau und die Integration der drei Teams Product Management, Strategy/Pricing und Research& Development. Sie war zudem insbesondere für den Aufbau des Entwicklerteams in Zürich und Belgrad verantwortlich.

Nun habe sich Epaillard entschieden, eine neue Herausforderung zu suchen, wie Goldbach in einer Mitteilung schreibt. Alexander Horrolt wird die Leitung der DAS allein wahrnehmen und die Verantwortung für die von Epaillard geleiteten Bereiche übernehmen. Epaillard werde noch bis im Sommer 2020 strategische Projekte im Bereich Wachstumsmärkte DACH bei Goldbach leiten.

Sylvia Epaillard stieg im Oktober 2014 bei Tamedia Marketplaces & Classifieds ein. Ab 2016 war sie COO von Tamedia Advertising. Dabei war sie für den Aufbau und die Leitung des Bereichs Digital Advertising & Services innerhalb von Tamedia verantwortlich. (pd/eh)