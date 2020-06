Bern ist behäbig und gemütlich – so das Klischee. Dass der zweitgrösste Ferienkanton der Schweiz viel mehr als das zu bieten hat, zeigt die neue Kampagne von Bold für die Vermarktungsorganisation BE! Tourismus. «Bold hat das Label Made in Bern nicht nur verstanden, sondern neu gedacht. Mit ihrem mutigen strategischen Ansatz konnte die Agentur so im Pitch alle Stakeholder – vom Kanton bis hin zu den einzelnen Destinationen – überraschen und begeistern», wird Pascale Berclaz, Direktorin von BE! Tourismus, in einer Mitteilung zitiert.

Erste Sujets werden in einer programmatischen Awareness-Kampagne unter anderem auf Instagram, Facebook, YouTube und Pinterest ausgespielt. Für zusätzliche Reichweite sorgen ePanels in Schweizer Bahnhöfen, weitere Kampagnen-Wellen sind für Herbst und Winter geplant.

Verantwortlich bei BE! Tourismus: Pascale Berclaz (Direktorin), Franziska Glutz (Marketing Managerin); Agentur: Bold; Media: TW Media. (pd/cbe)