Umfrage zur Mediennutzung: Ü50er haben lineares TV aufgegeben

Die Generation der 50plus bevorzugt TV on demand, gibt Netflix aber noch einen Korb. Die Mehrheit bezahlt immer noch für ein Zeitungsabonnement, wobei fast die Hälfte einen Niedergang der Medienqualität beobachtet. Über 80 Prozent shoppen online, aber nur 36 Prozent würden ihre Kreditkartendaten dafür preisgeben. So schreiben es die Herausgeber von 50plus.chin einer Mitteilung über die Ergebnisse ihrer Online-Umfrage. Des weiteren fassen sie die Antworten wie folgt zusammen:

Wie schauen Sie Fernsehen?

Die Mehrheit der Befragten, 46%, schaut, wann sie will. Nur noch 44% lassen sich den Takt vorgeben und schalten ganz klassisch ein. 5% nutzen beide Möglichkeiten. 3% schauen TV auf ihrem Tablet oder PC, weil sie keinen Fernsehen mehr haben. 2% haben dem TV ganz abgeschworen.





Wo schauen Sie Spielfilme?

Netflix hat sich bei der Generation 50plus noch nicht durchgesetzt: Nur für 7% ist dieser Kanal am wichtigsten. 47% warten immer noch, bis am TV ein Film gezeigt wird, den sie mögen. 42% schauen Filme zeitversetzt, 4% vor allem auf DVD.





Haben Sie eine Tageszeitung abonniert?

Wenigstens die 50plus bleiben dem Print treu. Eine knappe Mehrheit (56%) leistet sich noch ein Abonnement.





Wo lesen Sie meistens Zeitung?

Fast die Hälfte (48%) liest die gedruckte Zeitung in den eigenen vier Wänden. 35% lesen die Zeitung auf dem Tablet oder dem Computer, 10% auf dem Handy und wiederum 7% am liebsten auf Papier im Café.





Sind Sie bereit, für journalistische Inhalte zu bezahlen?

52% wollen weiterhin dafür bezahlen, 45% konsumieren Gratisinhalte im Internet. 3% bezahlen dann, wenn sie an eine Bezahlschranke stossen.





Würden Sie dafür bezahlen, keine Werbung mehr ansehen zu müssen?

33% würden dafür bezahlen. 32% stört Werbung nicht, weil sie die wirtschaftliche Notwendigkeit einsehen würden. 26% stören sich grundsätzlich nicht an Werbung. 9% benützen einen Adblocker auf PC, Tablet und Handy.





Wie empfinden Sie die Qualität der Medien?

Früher hätten Journalisten ihr Handwerk besser beherrscht, sagen 43%. 27% merken keinen Unterschied. 15% erkennen bessere Qualität dank viel mehr Konkurrenz. 15% glauben, dass es nur noch um Klicks und nicht mehr um Inhalt und Qualität gehe.





Wie wohl fühlen Sie sich in der digitalen Welt?

69% freuen sich auf die neuen Herausforderungen.





Wer hilft Ihnen, wenn Sie sich im Internet verheddert haben?

Das Vertrauen hat Google: 34% lassen sich vom Suchgiganten helfen, 23% von den eigenen Kindern, 13% vom Partner, 8% von einer Helpline und 2% von den Enkeln. 20 Prozent lassen sich nicht helfen und lösen das Problem selbst.





Wie telefonieren Sie?

Die Mobiltelefonie hat das Festnetz endgültig abgehängt: 75% der 50plus telefonieren mit einem Smartphone (40%) oder einem Handy (35%). 23% reicht der Festanschluss, 2% schicken nur noch SMS oder Sprachnachrichten.





Wie viele Apps haben Sie auf Ihrem Smartphone oder Handy?

60% haben mehr als zehn, 17% zwischen fünf und zehn, 11% nutzen weniger als fünf und 12% behaupten, gar keine Apps auf ihrem Mobilephone zu haben.





Wozu nutzen Sie das Internet am meisten?

Um zu googeln, sagen 40%. 24% lesen News, 22% schreiben Emails, 9% bleiben so mit Freunden in Kontakt, 5% buchen Reisen und 1% schaut am häufigsten Fotos der Enkel an.

