Doetsch Grether: Uriel Frank wird neuer Marketingleiter

Doetsch Grether, tätig in den Bereichen Pharma, OTC und Consumer Care und bekannt durch die «Grether’s Pastilles», verstärkt die Geschäftsleitung mit dem Marketingexperten Uriel Frank. Frank wird per 10. Oktober 2019 die Funktion Leiter Marketing in der Geschäftsleitung übernehmen. Diese Funktion wurde als Teil der Strategie zur Stärkung der Bedeutung des Marketings im wachsenden Unternehmen neu geschaffen, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Ich freue mich sehr, dass wir mit Uriel Frank eine starke Persönlichkeit für unsere Geschäftsleitung gewinnen konnten. Die Aufwertung des Marketings ist für die Umsetzung der Wachstumsstrategie entscheidend wichtig», wird CEO Thomas Wyss zitiert.

Frank verfügt über eine 15-jährige Erfahrung in Grosskonzernen und war zuletzt für das Unternehmen Lindt & Sprüngli im Marketing tätig. Die Aufgabe «des versierten Marketingprofis» werde es sein, das organische Wachstum von Doetsch Grether weiter zu beschleunigen. Das Unternehmen verfolgt laut Mitteilung «eine Wachstumsstrategie, die sowohl die bestehenden Marken stärken wie auch die Akquisition neuer Marken umfasst». Gerade moderne Marketinginstrumente im B2B-Bereich seien eine Stärke von Frank. (pd/cbe)