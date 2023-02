Brandertainment: Valeria Harris ist neu unter Vertrag

Seit Januar 2023 vertritt Brandertainment die Influencerin Valeria Harris in allen Management-Angelegenheiten, wie es in einer Mitteilung heisst. Ihr Lebenslauf sei eindrücklich: Mit 18 sei die mittlerweile 25-jährige Influencerin in die USA ausgewandert, habe ihren heutigen Mann jamaikanischer Herkunft dort kennengelernt, sei mit 21 Jahren zum ersten Mal und mit 24 Jahren zum zweiten Mal schwanger geworden und habe währenddessen ein veganes Kochbuch publiziert.

«Wir leben vegan, da Veganismus für mich eine Bewegung für soziale Gerechtigkeit ist, die definitiv ein grosser Teil unseres Lebens ausmacht», lässt sich Valeria Harris zitieren. Mit ihrer Familie lebt die gebürtige Schweizerin seit der Rückkehr aus Florida in einem kleinen Dorf im Zürcher Weinland. Ihre knapp 190'000 Followerinnen und Follower unterhaltet die angehende ZHAW-Studentin nicht nur mit ehrlichen Einblicken in ihr Familienleben, sondern auch mit veganen Rezepten – vor allem für Kinder.

«Valeria ist ein perfekter Zuwachs in unserem Portfolio. Sie bespielt auf ihren Accounts aktuelle Themen wie Diversity, Mutterschaft oder Rassismus, welche bei Brandertainment ebenfalls oberste Priorität haben. Wir wollen sie nun dabei unterstützen, ihre Reichweite gezielt zu nutzen», so Samira Salim, Influencer Marketing Managerin bei Brandertainment.

Brandertainment hat Persönlichkeiten wie Anja Zeidler, Anna Rosenwasser, Ana Maria Markovic oder Patricia Boser unter Vertrag. (pd/cbe)