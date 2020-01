Mahlzeiten werden heute immer öfter ausser Haus und unterwegs konsumiert, das beliebte Schweizer Naturprodukt Käse wird dabei aber selten angeboten, heisst es in einer Mitteilung von Dienstag. Valora und Emmi suchen deshalb die besten Ideen für einen neuartigen Käse-Snack – gewissermassen den Käse on-the-go.







«Unser Anspruch mit dem Snackathon ist es, aus dem Käse einen Snack zu entwickeln, der gesund, frisch, bekömmlich und nachhaltig verpackt ist», lässt sich Roger Vogt, CEO Valora Retail, in der Mitteilung zitieren. «Käse hat verschiedene Eigenschaften, die einen guten Snack ausmachen: Er ist sättigend, schmeckt gut und ist einfach zu konsumieren.»

Besonderes Augenmerk auf Verpackung

Emmi und Valora möchten mit dem Snackathon den Grundstein für ein Produkt legen, das in den kommenden Monaten weiterentwickelt und auf den Markt gebracht werden kann. Besonderen Wert legten die Partner auf die Themen Nachhaltigkeit und Ausgewogenheit. So solle der neue Käse-Snack auch punkto Verpackung überzeugen. Aus diesem Grund sei auch die schweizerische Model Group, Herstellerin von hochwertigen Verpackungen, als Packaging Partner an Bord.







Der Snackathon findet vom 13. bis zum 15. März 2020 im Coworking Space Westhive an der Hardturmstrasse 161, 8005 Zürich, statt. Interessierte Kreative können sich ab sofort bewerben. Rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zum dreitägigen Anlass eingeladen. Als Hauptpreis winken dem Gewinnerteam 5000 Franken. (pd/lol)